Investimentos em obras de drenagem ainda são desafios

A chuva do último sábado (23), causou transtornos em Três Lagoas, ruas e avenidas em diversos bairros ficaram alagadas. Algumas casas foram invadidas pelas águas das chuvas.

O bairro Jardim Alvorada foi um dos mais atingidos pelo alagamento de ruas e casas, assim como o Parque São Carlos. Também foram registradas inundações em ruas dos bairros Vila Haro, Paranapungá, entre outros.

O secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, disse que as obras de drenagem em execução nessas regiões ainda não foram concluídas. As obras visam resolver os problemas dos grandes alagamentos em Três Lagoas.

Há anos, moradores sofrem com os problemas dos alagamentos das vias públicas. Investir em obras de captação de águas pluviais sempre foi o desfaio das administrações municipais, devido ao custo elevado para a execução dessas obras. Nos últimos anos, no entanto, na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, foram realizados vários investimentos em drenagem e pavimentação asfáltica.

Só na região do bairro Chácara Imperial a prefeitura investe mais de R$ 33 milhões na execução das macrodrenagens. Na região do Jardim Alvorada, na avenida Jary Mercante, mais R$ 30 milhões foram investidos.

O projeto foi dividido em etapas, sendo construídos 3 piscinões em pontos estratégicos da avenida para amenizar o problema de alagamento, além da pavimentação e urbanização da avenida. As obras para resolver os grandes alagamentos, conforme o secretário de Infraestrutura, ainda não foram finalizadas.