Investimentos estaduais em Três Lagoas ultrapassam R$ 840 milhões

Mais de R$ 840 milhões, este é o saldo dos investimentos do Governo do Estado em Três Lagoas nos últimos oito anos. Aos 108 anos de fundação, comemorado nesta quinta-feira (15), o município avançou em melhorias nas áreas da Saúde, Segurança, Educação, Saneamento, Habitação e obras urbanas estruturantes, tudo pela parceria Estado e Município.

Nesta relação, um dos mais importantes empreendimentos entregues pelo Governo de Mato Grosso do Sul está justamente na área da Saúde. O Hospital Regional Magid Thomé, entregue no ano passado, é um grande patrimônio do município. Construído numa área de mais de 26,4 mil metros quadrados, a gigantesca estrutura de atendimento à saúde mudou a vida de quem precisa de um atendimento médico. Não apenas os mais de 125 mil habitantes da cidade, mas moradores dos 11 municípios que correspondem à microrregião, conseguem receber diagnósticos e tratamentos mais céleres, sem precisar percorrer grandes distâncias para conseguir atendimento.

“Três Lagoas é uma das cidades polos de Mato Grosso do Sul. A cidade expandiu muito com a chegada da indústria da celulose e muitas famílias vieram atrás de oportunidades. A entrega deste hospital é um divisor de águas no que diz respeito ao atendimento médico à população”, pontuou o secretário de Estado da Casa Civil Eduardo Rocha.



Foram mais de R$ 122 milhões que estão distribuídos numa estrutura de 116 leitos com Pronto Socorro, enfermaria, UTIs adulto e pediátrica, além de um centro para diagnósticos, entre outros.

O Governo do Estado tem o viés municipalista e os investimentos abrangem todas as áreas como obras de pavimentação e drenagem de vias urbanas e saneamento, por exemplo, mais de R$ 522,9 milhões, entre obras executadas e as que estão sendo realizadas. “Isso mostra que a presença do Governo do Estado é macro e avança também na infraestrutura urbana, na educação, saúde e segurança. E a palavra de ordem do governador Eduardo Riedel é fazer MS crescer, promovendo o desenvolvimento de todos os seus municípios”, completou Eduardo Rocha.

Investimentos estaduais em execução/licitados

Implantação e pavimentação asfáltica da rodovia MS-320;

Recapeamento e saneamento nos Bairros: Bela Vista, Santa Luzia, Santos Dumont, São Carlos e Nossa Senhora Aparecida;

Construção de ponte em concreto sobre o Ribeirão Campo Triste;

Pavimentação e drenagem na Avenida Jary Mercante, Rua Wilson C.Viana;

Pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e urbanização da Av. Custódio Arews;

Construção do Shopping Popular;

Recomposição de revestimento primário de acesso ao Porto/Pedreira;