IPTU 2023 já está disponível para download na versão digital

A versão online do carnê para pagamento do IPTU 2023 já está disponível no site da Prefeitura Municipal de Três Lagoas para que o contribuinte possa fazer o download do documento. Vale lembrar que tanto a cota única, como a primeira parcela para os que optarem por realizar o pagamento de forma parcelada, vencem no dia 10 de março.

O diretor de Tributação, Emerson Barbosa, reforçou que assim como nos anos anteriores, aqueles que optarem por realizar o pagamento à vista do IPTU 2023 terão desconto de 20%.

A distribuição do documento impresso será realizada pelos Correios e a previsão é que comecem a chegar na casa dos contribuintes a partir do dia 25 de janeiro.

Como emitir a guia de pagamento

Para ter acesso ao documento, basta acessar a página da Prefeitura e clicar no menu em “Tributos > IPTU > Imobiliário” (ou acessar direto clicando AQUI), digitar o número de CPF ou CNPJ e BIC nos campos disponíveis, e imprimir os boletos.

Serviço

Dúvidas em relação à emissão do documento podem ser esclarecidas através do telefone 67 3929-1121, 67 9 9214 – 0322 (WhatsApp) ou pelo e-mail tributacao@treslagoas.ms.gov.br.

O setor de Tributação fica localizado na Avenida Rosário Congro, 285 – Centro e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 7h ás 17h.