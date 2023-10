Homem esfaqueia irmão gêmeo durante briga no Parque São Carlos

No domingo (15), um conflito entre irmãos gêmeos, de 30 anos, culminou em um ferimento por faca, em Três Lagoas, na rua José Corrêa da Silveira, no Parque São Carlos. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a briga foi comunicada por uma amiga que estava com os irmãos, na residência deles e consumindo bebidas alcoólicas.

A mulher, originária de Guararapes (SP), estava em Três Lagoas para uma entrevista de emprego. Segundo a PM, após o padrasto e mãe dela não a aceitarem em casa e a retirarem do local, a mulher buscou refúgio com os gêmeos, que a acolheram. Mais tarde, o trio começou a beber e, em determinado momento, a mulher entrou em uma discussão com um dos irmãos e ligou para a polícia, alegando ter sido agredida.

No local, os policiais notaram manchas de sangue no chão. Durante a conversa com um dos irmãos, que é amigo próximo da vítima, os militares questionaram sobre o sangue. O homem então contou que havia ferido o seu irmão gêmeo, na tentativa de defender a amiga.

Segundo o relato dele, durante troca de socos, o seu irmão gêmeo acabou sofrendo um corte no supercílio e buscou tratamento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os militares visitaram a UPA, onde encontraram o rapaz ferido, que estava internado sob observação médica. Ele explicou que tentou agredir seu irmão gêmeo com socos e chutes na cozinha. No entanto, relatou que foi ferido com um golpe de faca pelo irmão. Disse ainda que os dois estavam na cozinha quando a discussão e as agressões iniciaram. A vitima sofreu um ferimento no ombro e no braço direito.

Após ouvir relatos dos envolvidos, a Polícia Militar registrou a ocorrência como lesão corporal na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e será investigada pela 3ª Delegacia de Polícia Civil.

Os policiais disseram ter oferecido uma carona a mulher até o Centro Pop (Centro de Assistência Social à População) para pernoitar. Contudo, ela recusou a ajuda.