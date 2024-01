Itens da cesta básica sofrem variações de preço em Três Lagoas

Em 2023, quem costuma ir ao supermercado observou um aumento de preços nas prateleiras, principalmente nos valores dos itens essenciais, como arroz, sal e legumes. A percepção dos consumidores é confirmada por um levantamento realizado pelo Procon de Três Lagoas, que comparou os valores da cesta básica em 2022 e 2023.

A pesquisa mensal de preços realizada pelo Procon envolve nove supermercados do munícipio. A média dos valores dos itens da cesta básica é calculada a partir dessas consultas. Em 2022, o consumidor desembolsava em média R$ 180,74 por uma unidade de cada item alimentício da cesta básica. No entanto, em 2023, esse valor aumentou para R$ 182,35.

Enquanto isso, em contraste com esse aumento, Campo Grande registrou uma redução de 6% nos preços da cesta básica em 2023, tornando-se a capital brasileira com a maior queda nesse indicador.

Em Três Lagoas, o sal refinado liderou o ranking com um aumento de 38%, sendo encontrado atualmente por um valor mínimo de R$ 1,79 nos supermercados. O arroz teve um aumento de 33%, com o menor preço encontrado nas prateleiras sendo de R$ 24. O fubá e a farinha de mandioca também tiveram aumentos de 33% e 28%, respectivamente, sendo encontrados por R$ 4 e R$ 6. A batata teve um aumento de 16%, alcançando o preço de R$ 7 por quilo.

O último levantamento do Procon, divulgado neste mês, indicou um aumento leve de meio ponto percentual em comparação ao acumulado do ano anterior, elevando o total médio ao comprar uma unidade de item da cesta para R$ 181,32. No entanto, há uma tendência de novos aumentos.

