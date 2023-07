IV Conferência Municipal de Assistência Social será realizada em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) e Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) promove a XIV Conferência Municipal de Assistência Social. O evento será realizado na quinta-feira (6) a partir das 13h e, na sexta-feira (7), a partir das 7h30, ambos com término das 17h, no auditório da Faculdade AEMS, localizado na avenida Julio Ferreira Xavier (antiga Ponta Porã), no Distrito Industrial.

O evento tem como tema “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos” e, na ocasião, serão explanadas as proposições das políticas públicas de assistência social nos últimos 10 anos no âmbito de Três Lagoas, os serviços ofertados, além de discutir propostas e medidas para melhorar e ampliar a rede em prol dos usuários.

Segundo a presidente do Cmas, Elizethe Aparecida da Silva, esta é a oportunidade da população em participar da elaboração de novas políticas públicas de Assistência social, “principalmente, os usuários e assistidos pelos serviços, dando sugestões, apontando questões que merecem atenção maior e abrindo discussão para melhorias e implementações de atendimento. Mesmo aqueles que não são usuários podem participar para conhecer o trabalho que é realizado no Município”, explicou.

A Smas vai oferecer transporte gratuito ao público que deseja participar da Conferência. Na quinta-feira, os ônibus sairão de cada um dos 6 Cras do município às 12h com retorno às 17h. Na sexta-feira, o horário de saída será às 6h30 e retorno também às 17h. Neste dia, será oferecido almoço aos presentes.