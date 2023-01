Janeiro começa com gasolina mais cara em Três Lagoas

Janeiro começou com os donos de postos de combustíveis reajustando o preço da gasolina, que já está 20 centavos mais cara em Três Lagoas, se comparada a semana passada.

O aumento do combustível começou de forma automática, apesar da prorrogação da isenção de impostos federais sobre os combustíveis feita neste domingo (1º) pelo presidente Lula.

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes, subiu a pauta do ICMS, que é o valor que dá base ao cálculo da cobrança. Além disso, também ocorreu aumento de custos do etanol, que por fazer parte na composição da gasolina em 27%, o que também altera o preço final.

