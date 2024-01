Janeiro se despede com calorão em Três Lagoas

A quarta-feira (31), será de nuvens de manhã e pancadas de chuvas à tarde, em Três Lagoas. De acordo com a previsão do tempo essas chuvas são típicas de verão, onde chove em um bairro e outro não.

Ainda de acordo com Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades ocorrem devido ao deslocamento de cavados em médios e altos níveis da atmosfera e a atuação de áreas de baixa pressão.

Continue Lendo...

Já a temperatura, essa estará em elevação, a mínima registrada foi de 22°C, já a máxima pode chegar aos 35°C.