Janeiro se despede com previsão de mais chuva para Três Lagoas

Terça-feira (31), amanheceu nublado e deve permanecer assim no decorrer do dia, e tem previsão de mais chuva a qualquer hora, em Três Lagoas.

Conforme o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), são esperados acumulados significativos de chuvas, acima de 50 mm, devido a grande disponibilidade de ar quente e úmido aliado ao intenso fluxo dos ventos, junto com um sistema de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e Mato Grosso do Sul.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo (laranja) de tempestades em todo o Estado. São esperadas chuvas moderadas e fortes acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 23°C, e a máxima não passa dos 29°C.