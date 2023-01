O fenômeno La Niña se reestabeleceu na primavera de 2022 e continua ativo durante o verão de 2023. Em janeiro o La Niña deve deixar às chuvas abaixo do normal em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o meteorologista Vinicius Sperling, a previsão é de chuva em torno de 200 a 230 ml. O verão continua até o dia 20 de março, com temperaturas em elevação, e com essa sensação de abafado. Pra o mês de janeiro são esperadas temperaturas na casa dos 36°C.

Confira a reportagem completa: