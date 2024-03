Janela partidária movimentará Legislativo

Foi dada a largada para as eleições municipais de 2024, marcadas para os dias 6 de outubro e 27 de outubro em caso de segundo turno nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Começou nesta quinta-feira (7), a janela partidária, período quando vereadores podem trocar de partido sem prejuízo do mandato.

Os políticos que ocupam essas funções têm até o dia 5 de abril para se filiar a outras siglas. Esse é o prazo final para a filiação partidária de quem pretende concorrer à reeleição à vereança ou à prefeitura no pleito de outubro. A janela partidária é o intervalo de 30 dias, aberto somente em anos eleitorais, em que as pessoas que detêm mandatos eletivos obtidos em eleições proporcionais – como vereadores, por exemplo – podem mudar de legenda sem perder o cargo atual.

Em Três Lagoas, pelo menos, nove vereadores vão aproveitar esse período para trocar de partido, visando a reeleição. Alguns, se permanecerem em suas agremiações, temem não serem reeleitos.

Os vereadores que estão de malas prontas para deixarem seus respectivos partidos são: Antônio Empeke Júnior, o Tonhão (MDB) e Marcus Bazé (DEM), que vão filiar-se ao PSDB. O vereador Adriano Cesar Rodrigues, o Sargento Rodrigues (DEM) cogitou ir para o PSDB, mas deve filiar-se ao PP. O MDB vai perder o Tonhão, mas vai ganhar o Davis Martinelli (DEM).

O PDT também deve perder os vereadores Breno Cesar e Charlene Boltoleto, que devem filiar-se ao PSB, que ganhará o reforço ainda de Issam Fares, que deixará o Podemos, e Britão do Povão, do Solidariedade. O médico Paulo Verón também deverá deixar o Solidariedade e deverá filiar-se ao PL, partido pelo qual pretende disputar a Prefeitura de Três Lagoas. Já os vereadores André Bittencourt, Jorginho do Gás, Silverado e Sirlene dos Santos, vão permanecer no PSDB. A vereadora Sayuri Baez também permanecerá no Republicanos.

As vereadoras Marisa Rocha e Evalda Reis, não descartam deixar o MDB. A reportagem entrou em contato com alguns vereadores que informaram que vão deixar para mudar de partido próximo ao prazo final.

O presidente da Câmara, Cassiano Maia, permanecerá no PSDB, mas será candidato a prefeito. (Ana Cristina Santos)