JBS instala fábrica de latas no prédio da antiga Mabel

Após a pandemia da Covid-19 estar sob controle e depois do período eleitoral, empresários voltam a planejar os investimentos. Três Lagoas que ficou um período sem receber novas indústrias, deve receber novos empreendimentos.

Uma fábrica que trabalha na produção de vários tipos de latas, entre elas, de aerossóis, vai instalar uma filial no prédio da antiga fábrica da Mabel. A área foi comprada por um grupo privado no ano passado e agora dará lugar a uma unidade da Zempack, empresa que pertence a JBS, que fabrica embalagens metálicas para aerossol e alimentos no Brasil. A Zempack, unidade de negócios da JBS, foi criada inicialmente para atender as necessidades de acondicionamento dos alimentos produzidos pela Friboi. Hoje, é uma das maiores produtoras do país em seu segmento, com unidades em Lins, Barretos e Guaiçara.

A área de quase 105 mil m² e galpão de quase 20 mil m², onde funcionava a fábrica de biscoitos, no Distrito Industrial de Três Lagoas, foi comprada em maio do ano passado pela Engenharia Ramos Júnior (A ERJ), com o objetivo de montar um condomínio logístico na estrutura. O valor da compra desta área não foi revelado.

O prédio da antiga Mabel já está passando por adaptações para receber a unidade da Zempack. O empresário Edson Ramos Júnior da ERJ disse que a fábrica de latas será instalada em um pedaço da área. “Isso é o condomínio, a primeira empresa que está se instalando é a Zempac, e já temos várias em negociação. Nós locamos os espaços e eles montam seus negócios lá, e usam a área comum, que é a infraestrutura do condomínio”, explicou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, se reuniu nesta semana com um dos empresários e disse que, dentro de 30 dias, eles devem fazer o anúncio do investimento. Segundo Moraes, a empresa pretende produzir em Três Lagoas ainda neste ano.

MAIS UMA

A segunda empresa que vai instalar uma unidade em Três Lagoas é uma prestadora de serviços para empresas de celulose em operação no município. A empresa, com sede no Paraná, também produz equipamentos de proteção individuais e emprega cerca de 1.500 funcionários. Em Três Lagoas, pretende gerar 300 empregos e investir R$ 30 milhões.

Os empresários já iniciaram as tratativas para solicitar os benefícios fiscais do Município e Estado. No caso desta empresa com sede no Paraná, foi solicitado uma área no Distrito Industrial para a instalação da filial em Três Lagoas.

TRAMITAÇÃO

Dois projetos de lei para doação de áreas no Distrito Industrial já estão tramitando na Câmara Municipal. Um autoriza o Poder Executivo ceder área à Fibrax Solutions, empresa voltada à fabricação de mantas úmidas com rejeitos de celulose. Serão investidos R$ 2.208.850,00 e criados 20 empregos diretos.

Outro projeto prevê a cedência em comodato, para posterior doação, área à empresa Boreste Indústria e Comércio de ligas para o setor de fundição e siderurgia. A empresa já está instalada em Três Lagoas, por meio de um contrato de locação da área pública, há três anos. Para uso do espaço, a empresa pretende investir cerca de R$ 1,7 milhão em melhorias e R$ 9,7 milhões totais, incluindo equipamentos e maquinários. De acordo com o projeto, já são oferecidos 17 postos de trabalho, com crescimento da demanda, a empresa deverá ampliar sua produção.

Ambos os projetos estão em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. O secretário de Desenvolvimento Econômico destacou que essas são notícias boas para Três Lagoas, após a pandemia da Covid-19, e troca de governo, que causaram temor por parte de empresários e investidores.