JBS vai inaugurar fábrica de R$ 15 milhões em Três Lagoas

A Zempack, empresa da JBS Novos, está finalizando as obras para inauguração de uma fábrica em Três Lagoas. A unidade foi instalada no prédio da antiga Mabel, no Distrito Industrial. A inauguração, segundo a empresa, vai acontecer, em breve, ainda neste segundo semestre. Em maio deste ano, o Jornal do Povo divulgou com exclusividade a instalação desta fábrica na cidade.

Com investimento de mais de R$ 15 milhões, a filial será a primeira da empresa fora do Estado de São Paulo, consolidando a ampliação da unidade de negócios. A expansão tem como foco aumentar a capacidade de produção da empresa para atender os mercados de alimentos e aerossóis, incluindo cosméticos e desodorantes.

Segundo a Zempack, a empresa escolheu Três Lagoas para a ampliação dos seus negócios devido a logística. “Faz bastante sentido que a expansão da nossa atuação para outros estados do Brasil comece justamente por Mato Grosso do Sul, pois sua posição privilegiada facilita a sinergia com os outros negócios da JBS. Temos a convicção de que a nova unidade será um importante polo gerador de renda para a região de Três Lagoas”, destacou Marcelo Jorcovix, diretor da Zempack.

Continue Lendo...

Ainda de acordo com a empresa, a unidade de Três Lagoas será responsável pela geração de cerca de 120 empregos, entre diretos e indiretos. Atualmente, a JBS é responsável pela geração de mais de 14 mil empregos diretos no Mato Grosso do Sul, Estado que reúne 17 unidades produtivas da companhia.

“Esse investimento é estratégico e está em linha com o nosso plano de crescimento. A Zempack vem em uma trajetória de evolução constante, aumentando sua capacidade produtiva de maneira sustentada e se colocando entre os principais players do setor no país”, afirmou Marcelo Jorcovix. “Há cerca de dois anos inauguramos a unidade de Guaiçara (SP), um investimento relevante que nos permitiu ampliar nossa atuação para o segmento de aerossóis”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ÁREA

A unidade da Zempack em Três Lagoas será instalada em uma área de quase 105 mil m² e galpão de 20 mil m², onde funcionava uma fábrica de biscoitos no Distrito Industrial de Três Lagoas. O imóvel foi comprado em maio do ano passado pela Engenharia Ramos Júnior (A ERJ), com o objetivo de montar um condomínio logístico na estrutura. O valor da compra desta área não foi revelado. A Zempack, no entanto, não utilizará todo o espaço da área. A Engenharia Ramos Júnior está alugando o restante da área.