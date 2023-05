Jiboia de dois metros é capturada em residência no bairro Jupiá

Uma serpente da espécie jiboia de dois metros foi capturada pelos militares do 5° Grupamento do Corpo de Bombeiros, no bairro Jupiá, em Três Lagoas.

O fato aconteceu no inicio da tarde de sábado (20), por volta das 13h, quando uma equipe do Corpo de Bombeiros foram acionadas pelo 193, onde o morador da rua Alfa encontrou o animal em cima de um tronco da árvore.

A cobra foi capturada e entregue na sede da 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental, onde será levada posteriormente para seu habitat natural.