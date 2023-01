Ladrões invadem joalheria em plena luz do dia no Centro de Três Lagoas

Dois homens invadiram uma ótica, que também comercializa produtos de joalheria, e levaram vários objetos de valor, como dinheiro e pertences dos funcionários. O assalto aconteceu por volta das 17h30, no Centro de Três Lagoas.

Conforme as informações, os ladrões estavam armados e agressivos. Uma funcionária teria sido agredida com coronhadas, de acordo com o boletim de ocorrência.

A dupla teria feito ameaças e dito que iria matar uma das vítimas. A ação criminosa aconteceu em plena luz do dia. Imagens do circuito de segurança registraram o momento em que os dois ladrões deixam a joalheria tranquilamente após o assalto. Um deles, inclusive, está sem máscara e carrega uma sacola, que estaria cheia de produtos roubados.

Um dos bandidos deixou cair uma quantia em dinheiro, na calçada. O crime chocou os comerciantes, que já convivem com uma onda de furtos na área central.