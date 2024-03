Jogos eliminatórios da Copa das Comunidades começam neste fim de semana

Chegou ao fim neste domingo (3), a fase classificatória da 5ª Copa das Comunidades promovida pela Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer (SejuveL). O time do Novo Horizonte foi a melhor equipe entre os 52 que disputam o torneio.

Invicto o Novo Horizonte, conquistou três vitórias em três jogos, totalizando 10 pontos, em segundo lugar o atual campeão segue firme em busca do bicampeonato, o Reyner Som, seguido pelo Mercado Nossa Casa FC / Comercial EC, ambos com 9 pontos.

Continue Lendo...

Vale ressaltar que na abertura do campeonato ocorreu o “Torneio Início”, envolvendo todas as equipes participantes. O primeiro colocado garantiu 3 pontos, o segundo 2, enquanto o terceiro e quarto lugares levaram 1 ponto cada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A competição entra agora na fase de jogos eliminatórios, com as 32 melhores equipes classificadas, neste fim de semana, serão as definidas os 16 clubes que seguirão na luta pelo título. Veja a tabela completa dos jogos deste domingo, dia 10 de março:

Dia 10 de março (Domingo)

Campo Arena Botafogo

7h30 – Vidraçaria Marrom 7º Col. Geral X Lá Quebrada 26º Col. Geral

8h30 – AE União São João 16º Col. Geral X Cavaquinho FC 17º Col. Geral

9h30 – DVM / Amigos FC 4º Col. Geral X EC Vila Real

10h30 – Associação dos Baianos 15º Col. Geral X Rosadinha EC 18º Col. Geral

Campo do Paranapungá

7h40 – Kioske Central 13º Col. Geral X MAC 20º Col. Geral

8h40 – Mercado Nossa Casa FC / Comercial EC 3º Col. Geral X EC Flamengo

9h40 – Bela Vista EC B 10º Col. Geral X Piononense EC – PEC 23º Col. Geral

Campo do Jupiá

7h40 – Boca Júnior FC 6º Col. Geral X Red Bull FC 27º Col. Geral

8h40 – Prainha EC 12º Col. Geral X Arapuá Júnior 21º Col. Geral

9h40 – Costa do Marfim 8º Col. Geral X RM – Montanini 25º Col. Geral

Campo da Arena dos Atletas

7h40 – Renyer Som 2º Col. Geral X Fut Resenha 31º Col. Geral

8h40 – Assoc. Amigos dos Atletas / Sta. Terezinha 14º Col. Geral x X 1 FC 19º Col. Geral

9h40 – União Metodista 9º Col. Geral X AA Acajutel 24º Col. Geral

Campo Aden Noroeste

7h40 – EF Ipanema 5º Col. Geral X River FC 28º Col. Geral

8h40 – Novo Horizonte FC 1º Col. Geral X Associação Médica 32º Col. Geral

9h40 – Bela Vista EC A 11º Col. Geral X EC Bahia – BTL 22º Col. Geral

Veja a tabela

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas