Jogos Escolares Três-lagoenses começam nesta quarta-feira

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) dá início às disputas de futsal dos Jogos Escolares Três-lagoenses – 12 a 14 anos – na tarde desta quarta-feira (12).

Neste ano, a competição conta com 13 equipes masculinas representando as escolas do Município, sendo:

Escola Municipal “Maria Eulália Vieira”; Escolas Estaduais “Dom Aquino Corrêa”, “Bom Jesus”, “Fernando Corrêa”, “Afonso Pena”, “Luiz Lopes de Carvalho”, “João Magiano Pinto”, “João Ponce”; colégios “Anglo”, “Batista Semear”, “Funlec”, “Dom Bosco” e “Sesi”.

Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha” e, hoje, na estreia, às 17h30 o primeiro jogo tem Bom Jesus contra Funlec. Em seguida Dom Aquino Corrêa enfrenta Anglo, e por último, Sesi versus Jomap.

A equipe campeã representará sua escola e Três Lagoas nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul.