Jogos Estaduais da Melhor Idade começam nesta quarta-feira em Três Lagoas

Três Lagoas vai receber competidores de todo o estado para os Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul. Ao todo, 26 municípios confirmaram presença.

Com duração de uma semana, o evento incia nesta quarta-feira (27), a partir das 19h30, onde acontecerá a abertura dos Jogos, no Poliesportivo Eduardo Milanez, e finaliza no dia 4 de outubro.

Serão duas modalidades, o bocha, um esporte de precisão que envolve arremessar bolas o mais próximo possível de uma bola-alvo menor, chamada de "bola de bocha" ou "bola alvo". O objetivo principal do jogo é posicionar suas próprias bolas de forma a ficarem mais próximas da bola-alvo do que as bolas do adversário. E também, o vôlei adaptado, que tem por objetivo facilitar a participação de idosos nesse contexto esportivo

A competição é promovida pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

