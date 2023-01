Jomap passa a oferecer aulas em período integral em Três Lagoas

A Escola João Magiano Pinto (Jomap) de Três Lagoas passará a oferecer aulas em período integral a partir deste ano. A novidade contempla, por enquanto somente os alunos do ensino médio e dos cursos profissionalizantes.

Em entrevista ao RCN Notícias, na manhã desta quinta-feira (26), a diretora da unidade, Lourdes Nery explicou que a escola continua a oferecer também a modalidade de ensino parcial, isto é, com aulas somente nos períodos matutino ou vespertino.

Ainda há algumas vagas disponíveis, para o período integral, nos segundo e terceiro anos do ensino médio. Também estão disponíveis algumas vagas para os cursos profissionalizantes de Serviços Jurídicos e Ciências de Dados, já oferecidos pelo Jomap.

Com a jornada integral, os alunos chegam à escola a partir das 6:45h e permanecem por lá até às 16:15h. Todas as refeições neste período são oferecidas pela unidade. O processo da matrícula é online e pode ser feito através do site da matrícula digital (http://www.matriculadigital.ms.gov.br/).

