Jornal do Povo: 74 anos registrando o cotidiano e a história da cidade

Não é apenas Três Lagoas que faz aniversário na próxima semana, o Jornal do Povo também. O JP comemora o aniversário na mesma data que celebramos os 108 anos de emancipação político-administrativa de Três Lagoas.

São dois terços da história de Três Lagoas registrados nas antigas páginas amareladas - hoje digitalizadas - do Jornal do Povo. É um dos registros mais fiéis da vida cotidiana do município.

O periódico atravessou todas as fases da imprensa brasileira, desde quando era impresso letra a letra e apenas em preto e branco; enfrentou as crises do pós-guerra e os solavancos causados pelos planos econômicos que atravessaram os governos de Getúlio Vargas e Jânio Quadros, o militarismo e a redemocratização. Esteve presente na criação do Estado, em 1977, e na promulgação da Constituição de 1988, entre outros acontecimentos políticos.

Em sua primeira versão, as edições eram mensais e semanais,posteriormente quinzenais e semanais. Circulou três vez na semana e até tornar-se jornal diário. O que de fato é consolidado, é que em todas as versões, o Jornal do Povo sempre trouxe as principais notícias da cidade e da região, apurado com isenção os fatos como verdadeiramente ocorreu.

Porém, com o avanço tecnológico e o surgimento do jornalismo online, ele passou a ter uma versão digital, que hoje está inserida no portal RCN 67. Atualmente sua versão impressa é semanal e circula aos sábados. O Jornal do Povo constitui-se em um rico acervo para se pesquisar assuntos históricos de Três Lagoas.

Sempre em defesa da democracia e da imprensa livre, o diretor geral do Grupo RCN de Comunicação, Rosário Congro Neto, sempre destaca que o Jornal do Povo se caracterizou com um noticiário de defesa intransigente das prerrogativas das liberdades públicas, do direito da informação e da liberdade de imprensa.