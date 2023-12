Jornalista Henrique Neto morre aos 62 anos em Três Lagoas

Foi encontrado sem vida em seu quarto o repórter policial João Henrique Neto, que tinha 62 anos, pelo próprio filho neste final de tarde de domingo (24), véspera de feriado de natal, no bairro Jardim Rodrigues, em Três Lagoas.

Henrique Neto, como era seu nome artístico, era bastante conhecido na região por seu carisma e companheirismo por onde passou, trabalhando em veículos de comunicação no interior paulista e em Três Lagoas.

João Henrique Neto, era radialista, repórter policial, animador, apresentador e bastante conhecido pelo trabalho na reportagem policial.

O corpo de Henrique Neto foi encontrado pelo filho, ao encontrar o pai sem vida o Samu (Serviço de Atendimento Móvel) foi chamado, confirmando a morte. Henrique Neto teria falecido entre sexta-feira e sábado, mas só teria sido localizado neste domingo.

A Polícia Militar foi chamada, mas por não haver crime o local foi isolado para a certificação da Polícia Científica e Judiciária, da morte natural. O horário do velório do jornalista Henrique Neto ainda não foi divulgado.

O Grupo RCN de Comunicação, estende ao filho de Henrique Neto, Bruno Patrezi, familiares e amigos nossos profundos sentimentos pela perda do estimado jornalista e nos colocamos à disposição dos familiares e agradecemos pela parceria, no período em que João Henrique Neto, passou pelo grupo RCN de Comunicação, com sua experiência e carisma.