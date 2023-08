Jovem ameaça ex e diz: 'vou arremessar um tijolo na sua cabeça'

Uma mulher, de 23 anos, procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), na terça-feria (29), para denunciar o ex-companheiro, um homem, de 24 anos, por ameaças e se recusar sair da casa onde mora com a vítima, no bairro Jardim Progresso, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima narrou que do relacionamento os dois tiveram um filho, hoje com seis anos, e estão em processo de divórcio, e o homem não aceita o fim do relacionamento.

Ainda de acordo com o registro policial, o homem ainda teria pego o carro da família dizendo que iria destruir o veículo. E saiu ameaçando tirar a guarda da criança, e que iria atirar um tijolo na cabeça da vítima.

A mulher representou criminalmente contra o mesmo e solicitou medidas protetivas.