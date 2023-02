Jovem de 16 anos é apreendido por tráfico de drogas no Novo Oeste

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido por tráfico de drogas no condomínio Tucano, no residencial Novo Oeste, em Três Lagoas, na manhã de segunda-feira (27).

De acordo com as informações policiais, uma equipe da Força Tática, do 2° Batalhão de Polícia Militar recebeu denúncias sobre um homem que estaria traficando drogas na região.

No local, os policiais encontraram o menor e com ele uma porção de maconha, vindo a pesar quatro gramas. O jovem confessou estar vendendo diversos tipos de drogas na região há duas semanas.

Ainda de acordo com o registro policial, o menor relatou que a droga estaria guardada em um apartamento abandonado que o mesmo teria invadido.

Em vistoria, os policiais encontraram 218,5 gramas de maconha fracionados e embalados em 23 tabletes pronto para venda, 154,5 gramas de cocaína embalados em pinos e cinco plásticos, 35 compridos de drogas sintética, cinco rolos de papel filme, uma balança de precisão, folha com anotações das vendas das drogas, 55 pinos de plástico vazios e R$ 381 em diversas notas.

O menor e a droga foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.