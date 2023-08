Jovem de Três Lagoas vence torneio de xadrez e vai disputar competição nacional

O jovem Arthur Neres, de Três Lagoas, é o campeão estadual de xadrez deste ano e vai representar Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), em Brasília.

A alegria de levantar o troféu de primeiro lugar aconteceu no último domingo (20), quando Arthur venceu cinco partidas e empatou uma das seis possíveis, no xadrez clássico, garantindo o título de Campeão dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul – 12 a 14 anos, em Campo Grande.

A outra revelação de Três Lagoas é o enxadrista Enzo Pereira, que ficou em 5º lugar geral do estado, perdendo apenas uma partida, que foi justamente para o Arthur Neres. Com a pontuação de ambos, Três Lagoas se consagrou campeão do Geral no Naipe Masculino.

Segundo o professor e técnico Rodrigo Oliveira: “é gratificante ver a evolução dos enxadristas de Três Lagoas, que há muito tempo não conseguiam um título estadual e este ano conseguimos. Agora é treinar para representar bem o nosso estado”, concluiu.