Jovem é preso após empinar moto na frente da PM

Um jovem, de 19 anos foi preso em flagrante após empinar a motocicleta na frente de uma equipe do Pelotão de Trânsito do 2°BPM. O flagrante aconteceu na manhã de quinta-feira (27), por volta das 11h20, na rua Dr. Eurídice Chagas Cruz, no bairro Jardim Interlagos.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe do Pelotão de Trânsito do 2°BPM, estava em fiscalização na região quando em determinado momento o jovem passou pela viatura da PM empinando a motocicleta.

Segundo o registro policial, foi dado a ordem de parada, mas foi ignorada pelo jovem, dando início a uma perseguição na via pública.

No cruzamento da rua Eurídice Chagas Cruz com a rua Oscar Guimarães os policiais conseguiram abordar o motociclista que recebeu voz de prisão.

O jovem foi preso e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado por desobediência e direção perigosa de veículo em via pública.

Confira o vídeo abaixo: