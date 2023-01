Jovem é preso em flagrante com som alto do carro e embriagado

Um homem, de 22 anos, foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (12), por volta das 22h30, por perturbação do sossego e por conduzir o veículo embriagado. A prisão aconteceu na avenida Capitão Olinto Mancini, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar), avistou o carro de cor prata e com som muito alto, na abordagem os policiais notaram forte odor de álcool. Foi feito o teste de alcoolemia e constatado 0.63mg/L.

O homem foi preso e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado. O carro foi removido para o pátio do Detran de Três Lagoas.