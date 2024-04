Jovem passa mal e morre em residência no bairro Paranapungá

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de morte à esclarecer, na da madrugada desta sexta-feira (5), na rua Joaquim Thiago da Silva, no bairro Paranapungá, em Três Lagoas. Um homem, de 23 anos, teria ido a óbito após passar mal, às 3h48, de acordo com o boletim de ocorrência.

Durante a madrugada, a Polícia Militar foi chamada para acompanhar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Para os policiais militares da Rádio Patrulha, o cunhado da vítima disse que o rapaz teria chegado em sua casa pedindo por socorro e logo sofreu uma morte súbita.

O cunhado relatou que o jovem teria sido agredido, há pelo menos cinco dias, por traficantes. Devido as agressões, o rapaz sofreu diversas lesões, mas não procurou nenhum atendimento médico.

No entanto, conforme a PM, no corpo não foi localizado nenhuma sinal de violência recente, descartando que o homem tivesse sido agredido minutos antes da morte. Devido ter sido observado pelo médico do Samu, uma secreção na boca do rapaz e seu cunhado afirmado que minutos antes da morte, ele ter espumado bastante pela boca, o médico acredita que ele tenha sofrido uma crise convulsiva, o que possa ter levado à morte.

A Polícia Militar isolou o local até a chegada da Polícia Civil que acompanhou o trabalho da Polícia Científica e posteriormente o corpo foi levado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).