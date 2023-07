Jovem que levou tiro na nuca durante briga por pipa morre em hospital

O jovem Richard Veigas de Oliveira, de 19 anos, morreu na noite de segunda-feira (3) após ficar oito dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Auxiliadora. Richard foi atingido por um disparo na nuca durante um desentendimento por conta de uma pipa, no loteamento O.T, em Três Lagoas. O fato ocorreu no dia 25 de junho.

De acordo com o hospital, o jovem teve complicações de saúde e o estado se agravou com uma pneumonia. O suspeito de efetuar os disparos fugiu logo após o crime e é procurado pela Polícia Civil.