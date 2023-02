Jovens de Três Lagoas estreiam em competição nacional de olho no mundial

Eles são jovens promessas para seleção brasileira de atletismo, mas, enquanto esse momento não chega Ana Laura Cordeiro, de 17 anos, Vitória Barreto, de 15 anos e Pablo dos Anjos Vicente, de 17 anos, vão conquistando seus títulos nas categorias de base.

Os três-lagoenses foram convocados para representarem Mato Grosso do Sul nos Campeonato Brasileiro Escolar de Atletismo 2023, que acontece em Brasília (DF).



Ana Laura Cordeiro irá disputar os 800 metros em competição que já conquistou vários títulos de campeã e medalhas de prata e bronze em torneios nacionais. Vitória Barreto que osrenta o título de campeã até no nome, irá para o campeonato disputar no arremesso de peso. A jovem também já traz consigo um currículo esportivo com vários títulos no estadual e nacional de atletismo.



E para fechar esse time campeão, também terá Pablo dos Anjos Vicente, que participa da sua primeira competição nacional, mas com várias conquista dentro do Estado. Os três são de Três de Lagoas e irão compor a seleção de Mato Grosso do Sul no primeiro torneio escolar de atletismo. Os atletas conquistaram o direito de representar o Estado durante as seletivas que aconteceram nos dias 21 e 22 de janeiro, em Campo Grande.



O torneio acontece entre os dias 20 e 23 de março na Capital Federal. Além dos três-lagoenses a seleção do Estado terá no time outros atletas de Campo Grande e Dourados. Os jovens estão sendo treinados pelo técnico Reynaldo Abraão que informa que eles não tiveram folga por isso chegam na primeira competição prontos para brigar por medalhas. “No final de 2022 já sabíamos desta competição em Brasília, por isso não paramos com os treinamentos, apenas alguns dias de folga durante as festas de fim de ano, para chegarmos prontos para competição”, afirmou o técnico. Mas o objetivo deste jovens três-lagoenses é bem mais do que trazer medalhas para nossa cidade, o torneio serve de seletiva, que escolherá “os série Ouro” para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo Escolar que neste ano acontece na Turquia.



“Estamos animados e vamos intensificar os treinos para que façam bonito na fase nacional. Este Campeonato Brasileiro também será uma seletiva, que escolherá os melhores na série Ouro para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo Escolar na Turquia, em junho”, ressaltou o técnico.