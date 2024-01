Jovens ignoram placas sobre risco de afogamento na bacia de contenção da 2ª lagoa

A Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), reitera o alerta à população sobre o perigo de afogamentos na segunda e na primeira lagoa. Este reforço se dá devido a mais um flagrante ocorrido na tarde de quarta-feira (10), quando jovens foram vistos se banhando em uma das bacias de contenção de água da chuva.

Apesar da presença de diversas placas indicativas do risco e dos constantes alertas nas redes sociais e na imprensa, casos de pessoas se expondo a esta situações de perigo têm ocorrido com certa frequência.

A administração municipal apela à colaboração da população, em especial dos pais e responsáveis, para orientarem seus filhos e conhecidos sobre os riscos, proibindo-os de entrar nessas águas. É importante destacar que além de serem inadequadas para banho, o local registrou um afogamento.

Risco de doenças

Além do perigo de afogamento representado pelas bacias de contenção, que por si só já é extremamente sério, elas podem transmitir doenças para aqueles que entram em contato com a água. Essas bacias recebem detritos provenientes das ruas dos bairros vizinhos, como fezes de animais, resíduos domésticos descartados indevidamente, animais mortos, entre outros.

Junto com a intensificação da sinalização nos locais, a Defesa Civil está fiscalizando e irá autuar os responsáveis pelas crianças e adolescentes flagrados no local. A denúncia será encaminhada às autoridades competentes para que tomem as medidas necessárias a fim de evitar a repetição dessa situação, preservando o bem-estar e a vida de todos.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas