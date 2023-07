Julho Verde: saiba os sintomas do câncer de cabeça e pescoço

A Associação de Câncer de Boca e Garganta (ACBG) Brasil foi quem criou a campanha “Julho Verde”. O objetivo é chamar atenção para um tumor, o qual os primeiros sintomas, muitas vezes, são negligenciados. O oncologista Rodrigo Melão ressalta que esse tipo tumor é um dos mais comuns e ocupa a 6ª posição na lista de câncer de cabeça e pescoço.

Cerca de 60% dos casos são diagnosticados tardiamente, aumentando as possibilidades de sequelas no paciente e diminuindo as chances de cura.

Confira a reportagem abaixo: