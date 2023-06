O primeiro dia de junho, será de tempo nublado e temperaturas amena, mas não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

A frente fria que trouxe chuva se afasta do Estado, e a quinta-feira (1°), será de tempo estável, às manhãs continuam frias, mas no decorrer do dia as temperaturas estarão em elevação.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 17°C, e máxima pode chegar aos 25°C.