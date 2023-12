Junta Militar de Três Lagoas convoca reservistas para o Exercício de apresentação da reserva

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas, por meio da Junta de Serviço Militar, informa aos reservistas que deixaram o serviço ativo nos últimos 5 anos sobre a obrigatoriedade de participação no Exercício de Apresentação da Reserva.

Os reservistas têm a oportunidade de realizar a 1ª à 4ª apresentação de forma presencial, no período de 9 a 16 de dezembro, na Junta de Serviço Militar ou Organização Militar mais próxima. Além disso, a apresentação pode ser realizada pela internet através do site, no período de 1° de dezembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024. Vale ressaltar que a apresentação online, mesmo fora do prazo previsto, pode ser realizada ao longo do ano.

A 5ª e última apresentação é obrigatoriamente presencial na Organização Militar ou Junta de Serviço Militar mais próxima. Os reservistas devem comparecer no local determinado, reforçando a importância desse ato para o exercício da cidadania.

Continue Lendo...

A prefeitura destaca que o Exercício de Apresentação da Reserva é uma exigência legal e fundamental para o cumprimento das responsabilidades civis, contribuindo para a organização e atualização dos dados dos reservistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para mais informações, os interessados podem acessar o site oficial do Exército Brasileiro.

Exerça sua cidadania! A Prefeitura de Três Lagoas e a Junta Militar contam com a colaboração de todos os reservistas para o sucesso desse importante exercício.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas