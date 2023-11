Nesta sexta-feira (1º), será realizado a cerimônia de Juramento à Bandeira – conscritos da classe 2005, na Esplanada NOB, às 7h. Toda a população está convidada para prestigiar o evento.

Cerca de 300 jovens participarão do ato, que representa a entrega de Certificados de Dispensa de Incorporação aos cidadãos que, com gesto de cidadania, se comprometerão frente ao Pavilhão Nacional com os interesses da Pátria.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas