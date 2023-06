O júri popular do caso que envolve o agente penitenciário Edgar Cardoso, acusado do assassinato de sua esposa Joelma de Oliveira, foi adiado pela 4ª vez. O pedido para o adiamento foi feito pelo Ministério Público e pela defesa do agente. A nova data está marcada para 27 de setembro desse ano, em Três Lagoas.

O crime aconteceu em 2011 e o agente é acusado de de ter contratado um pistoleiro para a execução de Joelma, que foi morta com 3 tiros em frente à sua casa.

Confira a reportagem abaixo: