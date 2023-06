Júri de agente penitenciário é adiado

O júri popular do caso que envolve o agente penitenciário Edgar Cardoso, de 52 anos, acusado de matar a esposa, Joelma de Oliveira, foi adiado pela 4ª vez, em Três Lagoas. O pedido para o adiamento foi feito pelo Ministério Público e pela defesa do agente. A nova data foi remarcada pela 1ª Vara Criminal para o dia 27 de setembro desse ano, no Fórum do município.

O crime ocorreu em 19 de maio do ano de 2011. O julgamento estava previsto para o dia 14 de junho deste ano. Edgar chegou a ser preso um ano depois do crime, mas conseguiu na Justiça decisão em Habeas Corpus, e responde ao crime em liberdade. Assim como a acusada Sandra Mara Marques, que seria a amante dele .

Conforme a denúncia do Ministério Público, Joelma foi assassinada com três tiros na porta de casa, no período da noite, no bairro Jardim Novo Aeroporto. A pessoa que efetuou o disparo contra a vítima teria sido contratada por Edgar. A amante do agente penitenciário, Sandra Mara Marques, de 69 anos, também vai a júri popular por envolvimento no crime. Ainda segundo o MP, a filha da vítima, de apenas 6 anos na época do crime, teria presenciado o momento em que a mãe foi morta a tiros.