O Tribunal do Júri da 1ª Vara de Justiça de Três Lagoas condenou, na quarta-feira (13), 15 anos e 8 meses de prisão contra Carrilho Oliveira dos Reis. O réu foi considerado culpado por tentativa de feminicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. O crime ocorreu no dia 21 de novembro de 2020, no bairro Parque São Jorge, região Norte de Três Lagoas.

No dia do ocorrido, a vítima foi agredida pelo homem, que tentou estrangulá-la. Após conseguir se desvencilhar, a mulher buscou ajuda na rua, momento em que foi seguida pelo agressor, que disparou contra ela com um revólver, atingindo-a, inclusive, na cabeça. Os vizinhos socorreram a vítima e a encaminharam ao Hospital Auxiliadora.

O julgamento teve início na manhã de quarta-feira e durou cerca de 4 horas. Durante o processo, a vítima, a filha do casal e testemunhas relataram o ocorrido. O réu, que estava preso e participou remotamente do júri popular, optou por permanecer em silêncio. No entanto, devido à confissão do crime durante o interrogatório após a prisão, o depoimento registrado pela Polícia Civil foi utilizado para embasar o trabalho da promotoria.

Carrilho Oliveira dos Reis, que já estava sob custódia por suspeita de tentativa de feminicídio, continuará cumprindo pena em regime fechado no presídio de segurança média. Agora, como réu condenado pelos crimes dos quais foi acusado, começará a cumprir as penas estabelecidas pela justiça.