Justiça Eleitoral não terá expediente nos dias 30 e 31 de maio

Nesta quinta (30) e sexta-feira (31), a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) não terá expediente em todos os cartórios eleitorais do estado.

A decisão se dá em comemoração ao feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira, e o ponto facultativo decretado nesta sexta.

Continue Lendo...

Em Três Lagoas, o cartório fica localizado na rua Alfredo Justino, número 1100, no Centro. Apesar da unidade não atender nos dias 30 e 31, os serviços on-line permanecem acessíveis ao eleitor pela página do TRE-MS.

*Com informações da assessoria do TRE-MS