Justiça Eleitoral utiliza WhatsApp para convocação de mesários

O Cartório Eleitoral de Três Lagoas iniciou o processo de convocação de mesários para trabalhar nas eleições de outubro deste ano, utilizando o WhatsApp. Por meio do aplicativo, mensagens são enviadas aos eleitores perguntando se eles querem atuar no dia das eleições.

Além de via WhatsApp, a carta de convocação pode ser recebida por e-mail ou pelo correio, caso não seja possível entrar em contato com o eleitor convocado pelo aplicativo.

Em Três Lagoas, 86.971 eleitores estão aptos a votar nas eleições de outubro deste ano. Para garantir um pleito tranquilo, a Justiça Eleitoral conta com o trabalho dos mesários.

De acordo com a chefe da 51ª zona eleitoral de Três Lagoas, Juliane Guimarães, a Justiça Eleitoral já iniciou o contato para começar o processo de convocação dos mesários. Ao todo, mais de mil mesários serão convocados para o pleito deste ano em Três Lagoas.

Para quem se interessar em ser mesário, no site do Tribunal Regional Eleitoral tem todas as informações necessárias, inclusive, um formulário para cadastro.

