Justiça Itinerante auxilia no registro de união civil

O programa Justiça Itinerante, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, tem atuado em diversas áreas para ajudar a agilizar a fila de espera nos cartórios e no fórum. Além disso, a ação conta com uma equipe preparada para oferecer diversas orientações à população de forma gratuita.

Na quinta-feira (9), o ônibus esteve no bairro Vila Alegre, o casal Daniel e Adineide procuraram a Justiça Itinerante para oficializar o matrimônio. Os dois se conheceram há um ano, através das redes sociais. Eles frequentam a mesma igreja em Três Lagoas, mas não haviam tido contato até ele a convidar para ser, primeiramente, uma amiga virtual.

O casal começou a conversar até surgir o primeiro convite, feito por Daniel, para saírem juntos, e a partir daí, a história de amor se iniciou.

Continue Lendo...

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em parceria com a OAB e com o curso de direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) estão realizando, durante todo o ano de 2023, o programa Justiça Itinerante, em Três Lagoas e região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a reportagem abaixo: