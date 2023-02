Kit de material escolar da rede municipal será entregue após o carnaval, diz secretaria

Estudantes da Rede Municipal de Ensino (Reme) voltam para as salas de aulas, nesta quinta-feira (9), de Três Lagoas, para o calendário escolar 2023. São mais de 16 mil estudantes matriculados nas escolas e nos Centros de Educação Infantil (CEIs).

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semec), o uniforme escolar será entregue nos primeiros dias de aula e o kit de material escolar somente após o carnaval. A pasta informou que antes da entrega do kit aos estudantes, os pais podem enviar, nas primeiras semanas de aula, um lápis ou caneta, um caderno e uma borracha.

“O kit que os estudantes irão receber esse ano está superior em qualidade. E o kit dos professores serão entregues em março. Esse é o segundo ano consecutivo em que os professores e atendentes da Educação Infantil receberão kits com materiais de apoio para suas atividades pedagógicas. Os professores novos também irão receber além do kit, o notebook. As escolas receberão mobiliário para sala dos professores, a lousa digital e outras novidades que estão por vir”, informou a secretária de Educação e Cultura, Angela Brito.

Retorno

A proposta da rede, conforme a secretaria, é trabalhar não somente o conteúdo acadêmico, mas também o acolhimento socioemocional de estudantes para que sintam prazer em estarem nas unidades de ensino, assim como os professores e demais servidores públicos municipais.

Os 2.200 profissionais começaram o ano escolar com formação continuada, que teve início no dia dois de fevereiro, e contou, dentre suas atividades, com uma palestra-show do poeta Bráulio Bessa intitulada “Poesia para Transformar”. “Se o profissional é acolhido com amor e carinho esta corrente se multiplica e, esse profissional acolhe pais e estudantes com o mesmo amor e carinho que recebeu”, explicou a secretária de Educação.