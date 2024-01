Kit escolar da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas contará com livro digital

As aulas na Rede Municipal de Ensino vão retornar no dia 15 de fevereiro. A previsão é de que mais de 16 mil alunos estejam matriculados no Ensino Fundamental em 2024. Para os estudantes, serão entregues uniformes, gratuitamente, além do kit escolar, que neste ano contará com livros digitais, chamados de Chromebook.

Inicialmente, apenas alunos a partir do quinto ano vão receber o Chromebook no kit de material escolar, com previsão de entrega até o mês de maio. Segundo a Rede Municipal de Ensino, a ideia é que essa tecnologia seja implementada para alunos desde o período de alfabetização.

A secretária municipal de educação, Ângela Brito, pontuou que os livros digitais deverão ser usados como complemento didático. A secretária garante que haverá uma orientação quanto ao uso do material e ao tempo disposto pela criança frente às telas do livro digital.

O kit escolar ganhará uma cara nova, e será composto por caderno, lápis de escrever e colorir, apontador, borracha, massa de modelar, giz de cera, tinta guache, pincel, esquadro, compasso, entre outros materiais que são essenciais ao aprendizado, sendo distribuídos de forma semestral, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação.

Também são ofertados os livros didáticos, como o de inglês, que é lecionado já na educação básica pelo município. A tecnologia educacional será um dos pontos a serem investidos pela secretaria nas unidades escolares em 2024.

De acordo com a pasta, todas as unidades atualmente contam com televisores, e que o próximo passo é investir em lousas digitais. De acordo com a secretária Ângela Brito, a educação deve aumentar de 86 para 120 destas lousas nas unidades.

