Ladrão agride homem a pauladas para roubar bicicleta e celular no Paranapungá

Um homem, de 40 anos, levou um golpe de paulada na cabeça, e quando acordou notou que o ladrão tinha levado sua bicicleta, celular e a carteira com os documentos pessoas. O caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (15), na avenida Antônio Estevam Leal, em Três Lagoas.

De acordo com o registro policial, uma equipe do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar), foi acionada para atender a vítima, no local o homem relatou que estava na noite anterior no bairro Paranapungá, quando foi vítima do roubo.

Os policiais encaminharam a vítima para o Hospital Auxiliadora por suspeita de fratura no braço esquerdo, cortes nas costas e hematoma no olho esquerdo.

Segundo o registro policial, o local onde o homem foi roubado, é conhecido por ter vários usuários de drogas.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), em Três Lagoas.