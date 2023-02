Ladrão aproveita cerca elétrica desativada e invade residência no bairro Vila São João

Uma mulher, de 44 anos, teve vários objetos de valor furtados de sua residência, no bairro Vila São João, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou na delegacia que no final da tarde de terça-feira (1), chegou em sua residência quando se deparou com a luz do banheiro acesa, e seu quarto desarrumado e vários objetos sumidos.

Ainda de acordo com o registro policial, a mulher relatou que por volta das 14h, um homem teria pulado o muro, pois a cerca elétrica estava desativada, entrou pela janela do banheiro e dentro da casa furtou vário pertences.

Ela contou que o ladrão levou dois celulares furtou dois celulares, um porta joias avaliado em R$ 500 e R$ 80 reais que estavam em cima da cama.

O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.