Ladrão de banco morre em confronto com Polícia Militar

Um assalto a banco na madrugada deste domingo (12), terminou com um bandido morto após intervenção da Polícia Militar, na rua Eng. Elviro Mário Mancini, bairro Vila Nova, Três Lagoas (MS ).



Três pessoas teriam invadido a agência da Caixa Econômica Federal, por uma janela lateral e acessado o interior da agência bancária. No interior do local, o trio teria passado a revirar todas as gavetas e o alarme acionado.

A empresa de monitoramento de segurança da agência bancária acionou a Polícia Militar, uma viatura da PM teria chegado ao local e durante a verificação do local, foi avistado um suspeito que não teria obedecido ordens dos policiais militares de parada.

Houve confronto segundo a PM e o suspeito foi baleado, desarmado e socorrido ao Hospital Auxiliadora, onde acabou evoluindo para o óbito. O local foi cercado e uma varredura feita atrás dos outros dois suspeitos, mas a dupla de comparsas não foi localizada.



O local foi isolado e a Polícia Civil, Polícia Científica chamadas para perícia. Devido a agência bancária ser pertencente a União (órgão público). A Polícia Federal poderá ser chamada, para investigar o caso.



O criminoso baleado não foi identificado até o momento.