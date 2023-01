Ladrão é preso após furtar 15 estabelecimentos comerciais em Três Lagoas

A Polícia Civil de Três Lagoas, através do SIG (Setor de Investigações Gerais), prendeu em flagrante um homem, de 39 anos de idade, após ele arrombar um estabelecimento comercial e furtar aparelhos eletrônicos. Ele ainda é suspeito de furtar 15 estabelecimentos comerciais na cidade.

De acordo com o SIG, na terça-feira (24), a equipe do SIG foi informada sobre um furto a uma loja de purificadores de água, durante a madrugada, na avenida Capitão Olyntho Mancini.

Observando as imagens das câmeras da segurança do local, os policiais da logo reconheceram o autor. Com informações e apoio de policias da 3ª Delegacia da Polícia Civil, as equipes foram até um imóvel abandonado no bairro Santa Rita, onde o suspeito estava escondido.

Ele confessou a prática do furto, sendo recuperados quatro aparelhos de telefone celular furtados. O suspeito também informou para quem havia vendido um aparelho televisor que furtou do estabelecimento comercial. Os policiais foram até lá e recuperaram o objeto que estava escondido dentro de um veículo.

O homem foi preso em flagrante pela prática do crime de furto praticado durante o repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo. Se condenado, ele poder pegar uma pena superior a oito anos de prisão. Já a pessoa que estava ocultando o aparelho televisor não foi encontrada, mas será investigada pele crime de receptação.

O ladrão já era objeto de uma investigação pelos agentes do SIG e do Núcleo Regional de Inteligência, por suspeita da prática de diversos furtos a estabelecimentos comerciais. Em depoimento, ele confessou formalmente a prática de mais de 15 furtos a estabelecimentos comerciais nos últimos três meses. Os crimes foram praticados em diversos tipos de comércio e serviços, como pizzarias, lanchonetes, clínicas, lojas de roupas, perfumarias, e até a a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

A forma de cometer os crimes era a mesma, sendo sempre contra estabelecimentos comerciais, durante a madrugada, mediante arrombamento e utilizando-se de uma bicicleta e uma mochila para transportar os bens subtraídos.

