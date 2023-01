Ladrão é preso em flagrante após furtar fios de cobre de residência

Um homem foi preso em flagrante com fios de cobre, no bairro Paranapungá, em Três Lagoas.

De acordo com as informações policiais, os investigadores do SIG (Seção de Investigações Gerais), estavam em diligencias no bairro para repressão de furtos, roubos e outros crimes, quando avistaram o homem em atividade suspeita.

O homem assim que visualizou a viatura policial apressou o passo e mudou bruscamente de direção levantando suspeita dos policiais. Durante abordagem encontraram na em sua mochila, vários fios de cobre.

Ao ser questionado sobre a origem dos fios, o suspeito informou que obteve junto ao seu tio e indicou a residência aos policiais.

No endereço informado os policiais descobriram que o suspeito não era sobrinho, e sim apenas um conhecido, e que não tinha autorizado ele a se apossar dos fios.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para delegacia do SIG, onde foi autuado pelo crime de furto qualificado. Após o processo, ele poderá ser condenado a uma pena de até oito anos de reclusão.