Ladrão 'equilibrista' não se intimida com câmera de segurança e invade casa pela 3ª vez

Moradores do bairro Vila Verde, em Três Lagoas, estão assustados com a constante onda furtos, em casas, na região. Dessa vez, um ladrão audacioso, não se intimidou com as câmeras de segurança instaladas em uma residência, andou sobre o muro e invadiu o imóvel pela terceira vez.

O muro tem quase três metros, mas ainda assim, o ladrão arrombou a porta. “A gente se sente perdido. Por mais que se esforce e use tudo o que a tecnologia nos oferece, não tem adiantado”, disse o morador Odair Ferreira. Ele contou à reportagem que quando o fato ocorreu estava na igreja, onde atua como pastor.

Um vizinho avisou que havia um ladrão na casa dele e ao chegar, o criminoso já estava deixando o imóvel pelo portão eletrônico. “Graças a Deus, dessa vez o prejuízo só foi com a porta que ele arrombou. Deve ter escutado o barulho do carro e não levou nada. Nas duas últimas ocorrências, eu perdi mais de R$ 5 mil em produtos furtados da casa”, relatou indignado com a situação.