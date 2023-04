Ladrão furta bacia, panela, botijão de gás entre outros objeto de chácara em Três Lagoas

Uma chácara foi alvo dos ladrões que furtaram vários objetos e utensílios. O caso aconteceu na madrugada de terça-feira (3), na zona rural de Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário procurou Polícia Civil para registrar o furto. Segundo a vítima, ele chegou no local e se deparou com a cerca do alambrado cortada, onde o indivíduo quebrou o vitrô e a porta do quartinho de dispensa.

O ladrão furtou uma roçadeira, botijão de gás, ferramentas, panelas e bacia.

O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil, como furto qualificado com destruição e rompimento de obstáculo.