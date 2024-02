Ladrão furta bebidas alcóolicas de estabelecimento comercial e gera prejuízo de R$ 1 mil

Um homem suspeito de invadir uma arena esportiva, em Três Lagoas, foi flagrado através de câmeras de segurança do local. O caso ocorreu no domingo (11), na rua Yamaguti, no bairro Guanabara.

O suspeito estava com uma camisa azul e boné. As imagens mostram ele saindo do bar, que fica dentro da arena, carregando uma mochila nas costas e uma sacola nas mãos.

O valor do prejuízo causado ao proprietário está estimado em mais de R$ 1 mil em bebidas alcóolicas. De acordo com o relato do dono, o suspeito teria entrado pelos fundos da arena, danificado parte da cerca elétrica e pulado o muro. Ele vai registrar um boletim de ocorrência na delegacia.

Em 2024, Três Lagoas registrou um total de 248 furtos, com 49 casos apenas em fevereiro, o que representa uma média de 5 furtos por dia, conforme dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

Além dessa ocorrência, outro local também foi alvo desse tipo de crime, no domingo. Um ladrão foi preso após ser flagrado furtando o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), na rua Egídio Thomé, no bairro Vila Alegre.

E no sábado (10), criminosos quebraram a porta de vidro e invadiram o Centro Educacional Infantil (CEI) do Jardim das Acácias, de onde foram furtados uma televisão, aparelho de som, alimentos e o celular corporativo da instituição, utilizado pelos suspeitos para tentar aplicar golpes nos pais dos alunos.